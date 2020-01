Jenifer, Christophe Willem et Claudio Capéo fêtent le retour des Enfoirés !

Comme chaque année, Les Enfoirés sont de retour en ce mois de janvier pour présenter leur nouveau spectacle, baptisé Le Pari(s) des Enfoirés. Pendant cinq jours, du 15 au 20 janvier 2020 à l'AccorHotels Arena de Paris, les artistes composant la troupe vont chanter, danser et se déguiser afin de récolter des fonds pour Les Restos du Coeur. Et c'est mercredi 15 janvier qu'avait donc lieu le tout premier spectacle de cette nouvelle édition, placée, une fois de plus sous le signe de la solidarité.

Cette année, le show est d'ailleurs particulier puisqu'il marque les trente ans de l'événement. Une quarantaine d'artistes sont présents pour l'occasion, portés par des piliers comme Mimie Mathy, Zazie, Julien Clerc, Patrick Bruel, MC Solaar ou encore Jenifer et Patrick Fiori. Lundi 13 janvier, le nouvel hymne de l'événement avait été révélé. Intitulé A côté de toi, la chanson a été écrite par le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz.

Comme chaque année également, la troupe se renouvelle en intégrant un peu de "sang neuf" au fameux show. En cette année 2020, on sait déjà que l'humoriste Inès Reg, le rappeur Black M et enfin les chanteuses Vitaa, Helena Noguerra et Maëlle ainsi que la comédienne Alice Pol seront de la partie pour la première fois. Selon les informations de Télé Loisirs, Véronique Sanson serait également de retour dans le collectif, après vingt ans d'absence. Dans ce nouveau spectacle, les artistes mettent à l'honneur la ville de Paris, avec des décors somptueux représentant à merveille la célèbre ville lumière. Jean-Jacques Goldman, absent depuis 2016, est également mis à l'honneur. Ainsi, plusieurs de ses titres comme Quand la musique est bonne, Famille ou Je te donne sont repris par les artistes présents. Bien évidemment, le spectacle caritatif se termine par la fameuse Chanson des restos, bien connue de tous.

En ce qui concerne la diffusion du spectacle, produit par les Resto du Coeur, la réalisation artistique est l'oeuvre bénévole d'Anne Marcassus et ses équipes de DMLSTV. Il est fort probable qu'il soit retransmis par TF1, en mars comme d'habitude. Pour la date précise en revanche, il faudra attendre encore un peu.

D'autre part, sur le compte Instagram officiel du spectacle, les fans ont pu suivre le décompte en direct et ont également pu profiter de nombreuses photos de l'événement. Cette année encore, Les Enfoirés comptent sur vous !