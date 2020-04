Véronique Colucci : Le vibrant hommage des Enfoirés, deux ans après sa mort

Véronique Colucci, anciennement Kantor, est morte à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Elle a laissé derrière elle les deux enfants qu'elle avait eus avec Coluche Romain et Marius , 48 et 42 ans. Mais pas seulement. À la mort de son ex-époux, elle avait repris les rênes des Restos du coeur et avait conservé le rôle d'administratrice, qu'elle assurait dans l'ombre. Un coup dur pour l'organisation et tous ses membres, qui décrivent cette période comme un "moment douloureux" . "Elle s'est investie à des périodes clefs, aux fonctions de présidente, alors qu'il y avait plus de coups à prendre que d'honneurs à recevoir, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Elle a aussi joué un rôle essentiel tout au long de ces dizaines d'années dans les relations avec les Enfoirés. C'est grâce à elle, avec Jean-Jacques Goldman, que ces concerts ont été lancés, une aventure unique au monde, renouvelée d'année en année, partagée par des artistes totalement désintéressés, pour la cause des plus démunis."