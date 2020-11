Vianney marié à Catherine ? Le chanteur une nouvelle fois embarrassé...

Lundi 23 novembre, Vianney était invité de l'émission Touche pas à mon poste pour évoquer la sortie de son nouveau disque, sorti en plein reconfinement avec le risque - assumé - d'en vendre nettement moins que les précédents. Le chanteur de 29 ans a notamment été questionné sur son single du moment, Beau-papa. Un titre qui évoque sa situation personnelle puisque son amoureuse était déjà maman lors de leur rencontre. Mais a-t-il épousé sa belle ? Il refuse toujours de confirmer...

Alors que Cyril Hanouna diffusait sur un écran une image du clip de Beau-papa, dans lequel on peut le voir sur une barque, il a discuté avec Vianney du sens à donner à cette jolie chanson. "J'ai envie de te poser la question... Je suis obligé... T'es assez discret sur ta vie privée... C'est vrai cette affaire, tu es devenu beau-papa. Tu as rencontré quelqu'un, tu t'es mis en concubinage et vous vous êtes mariés cet été", a alors entamé l'animateur, essayant de tirer les vers du nez de son invité. Mais, bien que désormais habitué à être questionné sur son supposé mariage survenu l'été passé, Vianney était une nouvelle fois embarrassé et a noyé le poisson. "Bah.. j'ai dit tout ce qu'il y a à dire dans la chanson", a-t-il expliqué en se disant toutefois "super heureux" d'être devenu beau-papa.

Vianney est en couple avec la charmante musicienne Catherine Robert, laquelle est maman d'une petite fille âgée de 9 ans. L'artiste, qui ne lâche toujours pas le morceau sur son amoureuse, ne s'attendait évidemment pas à devenir beau-papa si jeune mais s'est habitué à la situation bien que bouleversé dans sa vie. "Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit Je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité. Dans sa vie, là, dans la vie où elle n'a rien demandé", clame Vianney dans sa chanson.

Cela ne l'empêche pas d'envisager d'avoir un enfant avec sa femme même si ce n'est pas le projet pour le moment...