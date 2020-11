Vianney ne lâche rien sur sa compagne, Catherine Robert : "piégé", il résiste malgré tout

Vianney en dit peu en interview, mais se montre plus locasse dans ses chansons ! Sur Beau-papa, un autre extrait de l'album N'attendons pas, Vianney parle de sa belle-fille de 9 ans, la fille de sa compagne Catherine Robert. "Quand cette enfant est entrée dans ma vie, je savais que je parlerais d'elle, parce que je parle de toutes les choses qui me bouleversent (...) Donc, nécessairement, j'allais aborder ce thème-là, qui rythme ma vie. Et qui m'a fait réaliser plein de choses : l'amour que l'on peut porter à un enfant qui n'est pas le nôtre, l'amour au sein d'une famille, qu'il y ait des liens du sang ou non", a-t-il récemment expliqué à Télé 7 Jours.

Grâce à sa belle-fille, Vianney a ouvert les yeux sur un aspect de l'amour qui lui était jusque-là inconnu. Il précisait dans l'émission C à vous, en septembre dernier : "De passage dans l'émission C à vous le 16 septembre, Vianney s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille recomposée : "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait développer énormément d'amour, plus que ce que j'imaginais, j'avoue, pour un enfant qui n'est pas le sien. Pas génétiquement le sien."