Vianney piégé en direct par son petit frère Édouard, "beau gosse et célibataire"

Celle-là, Vianney ne l'avait pas vue venir ! Invité de Touche pas à mon poste, sur C8, lundi 23 novembre 2020, pour assurer la promotion de son nouvel album N'attendons pas sorti en pleine crise sanitaire, le chanteur de 29 ans a été piégé par un membre de sa famille.

Son petite frère Edouard, avec la complicité de Cyril Hanouna et toute son équipe, s'est fait passer pour un jeune homme au coeur brisé. Romain avait soi-disant acheté le dernier album de Vianney pour sa compagne mais celle-ci l'a quitté. Suite à cette supposée rupture, il a décidé de revendre l'opus N'attendons pas sur Le Bon Coin, à 10 euros.

Touché par la détresse du jeune homme, qui était en réalité son petit frère avec un accent du sud, caché en coulisses, Vianney s'est montré très compatissant. Un véritable gentil ! "J'ai les boules pour toi mon pote et si je peux faire un truc pour que tu récupères ta copine... Si ça peut aider, je suis là mon gars", lui a-t-il alors lancé. Edouard Bureau, le petit frère de Vianney, a surenchéri sur la supercherie en ajoutant qu'il avait depuis quitté la ville où il habitait que sa compagne l'avait très vite oublié puisqu'elle était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. "Garde l'album pour la prochaine", a conseillé Vianney avec humour, ne se doutant pas une seule seconde qu'il était en train d'être piégé par celui qu'il surnomme son "Doudou".

Puis Cyril Hanouna a demandé à Romain (en réalité Edouard) se trouvait loin du plateau. C'est alors que le petit frère de Vianney a fait son entrée, pour le plus grand plaisir du chanteur. "Il est beau", a tout de suite lancé Vianney en voyant son petit frère qui vient de fêter ses 28 ans. C'est un artiste comme lui, il est écrivain et vient de publier Le lion sans la crinière. "On n'a pas le même style mais on a la même passion", a ajouté Vianney. Et pour celles qui seraient intéressées, Edouard est "beau gosse et célibataire", comme a tenu à le préciser son grand frère.