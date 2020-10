Vianney assume de prendre un risque en plein reconfinement et s'explique

Mercredi 28 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole pour confirmer ce qui était devenu un secret de polichinelle, à savoir le reconfinement de notre pays. Une mesure impopulaire alors que le Covid-19 affiche des chiffres très inquiétants. L'industrie du divertissement est abattue ou en colère mais certains refusent de baisser les bras. C'est le cas de Vianney qui prend un risque avec son dernier disque...

Sur Twitter, le populaire chanteur de 29 ans a tenu ses fans informés de la parution de son nouvel album porté ces derniers temps par le single Beau-papa. Il s'est expliqué sur le maintien de la sortie de son troisième disque intitulé N'attendons pas alors que les commerces non essentiels vont fermer leurs portes et que cela risque de lui coûter des milliers de copies en moins qui passent à la caisse. "Nous avons fait le choix de maintenir la sortie de cet album que nous aimons tant. Et je ne le regretterai jamais ! L'album sort demain mais vos magasins culturels ont décidé de mettre mon album en rayon AUJOURD'HUI. Je les remercie & suis de tout coeur avec eux", a ainsi écrit Vianney sur son compte.

Le premier disque Vianney, Idées blanches (paru en 2014) avait lancé la carrière du chanteur grâce au tube Pas là et il avait obtenu une certification double platine pour plus de 200 000 exemplaires vendus. Son second album éponyme (en 2016) qui comprenait les tubes Je m'en vais, Moi aimer toi ou encore Dumbo, avait lui fait un énorme carton avec plus de 500 000 copies écoulées et une certification diamant. Pour son nouvel album, Vianney pourra toutefois compter sur les commandes en livraison ou sur les enseignes d'hypermarché ayant des biens culturels en rayons ainsi que sur les écoutes et achats en numérique.

Positif, Vianney refuse d'entrer dans le clash avec le gouvernement comme d'autres collègues du show business frustrés des mesures prises qui les privent de projets ou de scènes. Dans une interview accordée à Sud Ouest, avant l'annonce du reconfinement, il déclarait ainsi : "La vie de milliers de gens fragiles va dépendre des engagements pris en ce moment. Je me dis, bien sûr, que cela pourrait être mieux mais n'oublions pas que l'on est dans un pays où l'intermittence a été maintenue (...) même si voir ce monde de la culture à la dérive est terrible, avec surtout aucune échéance ou perspective. (...) Sortir un album dans ces conditions est une cata mais on y va, comme au cinéma où les producteurs, distributeurs, et salles continuent à proposer des films. Il faut avoir ce courage-là aujourd'hui." Si lui a pu sortir son album, c'est malheureusement désormais râpé pour ses collègues du 7e art...