Camille Lellouche excédée : son gros taquet à Emmanuel Macron, après l'annonce du reconfinement

La culture, une nouvelle fois mise à mal par la crise sanitaire. Alors que la propagation du Covid-19 a forcé Emmanuel Macron a annoncé un tant redouté reconfinement du pays suite à l'échec du décrié couvre-feu, toute une industrie fait grise mine. Les acteurs, chanteurs, humoristes... tous vont une nouvelle fois devoir attendre avant de retrouver le public.

Sur Instagram, où elle est très active et très suivie avec pas moins de 2,2 millions d'abonnés, Camille Lellouche a posté une vidéo mercredi 28 octobre dans la foulée du discours présidentiel. Et la jeune femme de 34 ans en a gros mais alors gros sur la patate. Faisant semblant de faire une dictée, elle a partagé avec ses fans un texte qui en dit long sur son état d'exaspération. "Nous écoutâmes le discours de monsieur le président ce soir et nous fûmes surpris quand nous voyâmes qu'il ne parlûtes pas des humoristes, chanteurs, techniciens, régisseurs, musiciens (...) Nous nous rendâmes compte une fois de plus que nous nous faisâmes enculâtes bien fort. Il nous chialâtes dessus, une fois, maintenant deux, et pourquoi pas trois ? Il jurâte de nous respecter, et au final, nous nous faisâmes encore niquer !", a ainsi clamé Camille Lellouche.