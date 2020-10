Marc Ladreit de Lacharrière face à Sonia Mabrouk, pour défendre la culture

Déjà "gravement fragilisé" comme le soulignait Marc Ladreit de Lacharrière dans sa tribune publiée dans Le Monde le 12 octobre dernier, le secteur de la culture va être de nouveau durement touché par les nouvelles mesures du gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Inquiet des prochaines fermetures de théâtres, salles de concert ou salles de cinéma induites par le couvre-feu mis en place par Emmanuel Macron à partir du 17 octobre 2020, le PDG du groupe Fimalac Entertainment est bien déterminé à soutenir les artistes, mais aussi à interpeller le gouvernement sur leurs récentes décisions.

Des règles "plus drastiques que nulle part ailleurs"

Afin de débattre sur les nouvelles décisions du gouvernement et du monde du spectacle qu'il juge en péril, Marc Ladreit de Lacharrière sera l'invité de L'Interview politique de Sonia Mabrouk le 16 octobre 2020 sur Europe 1, diffusée à 8h15.

L'homme d'affaires de 79 ans défendra sans aucun doute les mêmes idées que celles tenues dans sa tribune publiée dans Le Monde. Il ne comprend pas la fermeture des salles de spectacles alors que la distanciation sociale y est bien mieux maîtrisée que dans d'autres sphères de la société. "Nos spectateurs arrivent en transports en commun – où la distanciation est une illusion – et sont soumis dans nos salles à des règles plus drastiques que nulle part ailleurs !", expliquait-il en début de semaine. Pour le PDG et fondateur du groupe Fimalac (médias numériques, hôtellerie et casinos, finance...), il serait ainsi plus intelligent de "déléguer aux professionnels du spectacle l'application de normes sanitaires adaptées et responsables".

Il y a urgence !

Très inquiet pour l'avenir de la culture française, Marc Ladreit de Lacharrière a soulevé également d'autres points qui méritent, selon lui, des modifications et des ajustements. Comme il le rappelle à juste titre, le public a écouté les artistes en streaming depuis le début de la crise sanitaire (à défaut de pouvoir les voir sur scène). Or, ceux-ci n'ont pas été rémunérés à leur juste valeur. "Le public, privé de scène, les a écoutés en streaming, mais le système de redistribution est inique : lorsque vous payez un abonnement pour consommer de la musique via une plate-forme, le prix de votre abonnement ne revient pas directement aux artistes que vous avez réellement écoutés, mais est redistribué au prorata des écoutes globales de cette plate-forme. Un fidèle auditeur de variété française rémunère ainsi des artistes de rap américains, car leur audience est très large. C'est anormal et cela doit cesser", expliquait-il.

Autre point important pour l'homme d'affaires de 79 ans, l'État devrait "définir un droit unique qui protège le producteur de spectacles". "Il y a urgence ! (...) Il n'est pas normal, alors même que l'industrie phonographique détient des droits légitimes quand il s'agit d'un disque qu'il contribue à financer, que le producteur de spectacles ne soit par un ayant-droit pour le spectacle qu'il finance !", interpellait, à juste titre, Marc Ladreit de Lacharrière. Ses paroles seront-elles entendues par le chef de l'État ?

