Emmanuel Macron et le couvre-feu critiqué : il "assassine tout un secteur !"

Roselyne Bachelot va devoir sortir les rames pour faire le service après-vente auprès du monde culturel... Mercredi 14 octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé lors de son interview télévisée que huit métropoles subiraient un couvre-feu de 21h à 6h dès samedi 17 octobre. Par conséquent, théâtres, salles de concert ou salles de cinéma fermeront leurs portes le soir. De quoi mettre en colère, notamment, les artistes qui essayaient tant bien que mal de rebondir après des mois de confinement et des mesures drastiques, notamment sur les jauges de spectateurs...

Reconfiner totalement n'était pas une option, alors le président Emmanuel Macron a trouvé une parade pour forcer les gens à rester chez eux autant que possible : le couvre-feu. Une mesure qui va toucher huit métropoles. Sont concernées Paris et sa région, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne. "Nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs ni dans la panique. (...) L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, que les écoles, les lycées et les universités soient ouverts, que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement et qu'il puisse y avoir une vie sociale", a déclaré le chef de l'État.

Les stars perdent patience

Si ses adversaires se sont, logiquement, lâchés contre lui après l'annonce de cette mesure qui devrait durer six semaines, d'autres voix se sont également levées. "Prenez un air moins joyeux, monsieur Macron, en assassinant tout un secteur, s'il vous plaît... Tous les théâtres, tous les restaurants qui ont fait tellement d'efforts... 'On les accompagnera', quelle blague !", a ainsi écrit Anne Roumanoff sur les réseaux sociaux dans des propos rapportés par BFMTV. Et l'humoriste et animatrice d'Europe 1 d'ajouter sur Twitter : "À Londres, les restos ferment à 22h. Nous, on va devoir être rentrés chez nous à 21h !"

Quant à l'animateur et humoriste Julien Courbet, il a écrit sur Twitter : "Juste une question sinon : quand on habite à paris en appartement, on fait plus faire pipi à Medor après 21h ??? La mienne ne tient pas jusqu'à 6h. (...) Mon petit resto de quartier où j'aime aller dîner parfois va fermer. Il est resté fermé six mois en mars. Avec les distanciations et sans terrasse, ce n'était pas rentable. Je comprends les mesures, la covid progresse vite, mais dieu que c'est dur pour les petits restos #restaurants."

L'acteur, réalisateur et humoriste Élie Semoun, déjà très critique envers le gouvernement, a également réagi sur Instagram. "Merci les gars ! Voilà une bonne série de décisions. Il manque de la place dans les hôpitaux, il y en aura dans nos théâtres et salles de cinéma. Le cauchemar pour la culture continue", a-t-il écrit.

Du côté de la comédienne (actuellement au cinéma dans Éléonore) et humoriste Nora Hamzawi, même énervement et même incompréhension. "Il n'y a eu aucun cluster dans les salles de spectacle. On n'a jamais autant respecté les règles sanitaires que dans les lieux culturels. Vous devriez encourager les gens à y aller plutôt que de limiter leur accès", a-t-elle écrit sur Twitter.