Camille Lellouche "à ça du burn out" : désemparée, elle annonce une triste nouvelle

Au bord de la crise de nerfs depuis l'annonce du couvre-feu imposé par le gouvernement, Camille Lellouche doit faire face à un nouveau coup dur pour son spectacle. Le 25 octobre 2020, l'humoriste de 34 ans a annoncé l'annulation pure et simple de son show prévu le lendemain. Peinée, elle confie : "Lundi c'est annulé. Je pense que j'étais à ça du burn out comme vous pouviez le constater. Je ris mais c'est soit ça soit je pleure... Alors déjà il y a eu le couvre-feu donc déjà ok. 19 heures. Et plus la distanciation, les masques, le covid qui dure ça fait 8 mois que ça dure..."

L'artiste explique ensuite qu'un des membres de son équipe a contracté le coronavirus. Forcée d'annuler son spectacle, Camille tente de rester malgré tout optimiste : "Bref on venait de reprendre les spectacles et du coup, vu qu'il y a encore le Covid, il est aussi dans mon équipe. Et du coup, bah on annule les dates. Parce que je ne prends aucun risque pour vous, pour moi, pour mon équipe, parce qu'il y a tous les âges et j'ai envie que tout le monde soit en bonne santé. Du coup, je dois annuler pour l'instant ce lundi. Et je ne sais pas pour les autres lundis donc je sais que c'était complet (...). Je suis désemparée en fait je n'ai même plus de force tellement je suis dégoutée, mais la santé avant tout, c'est important, et mon équipe c'est ma famille donc du coup, si eux ne sont pas bien bah moi non plus."

Ce sera les dernières dates de ce spectacle

L'interprète du titre Mais je t'aime annonce ensuite sa décision : non seulement le report des dernières dates de son spectacle, mais également l'arrêt de son one woman show. "Quand on va reporter je pense que je reporterai quatre ou cinq dates et ce sera les dernières dernières de ce spectacle." indique la jeune femme. Les larmes aux yeux, elle ajoute : "Je ne vais pas du tout chialer maintenant... En tout cas il n'y aura plus de spectacle derrière. Voilà voilà." Une annonce qui risque de décevoir tous les fans de l'humoriste et chanteuse qui cartonnait depuis plus de trois ans avec son one woman show au Théâtre de Paris.