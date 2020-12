Vianney accompagné de sa femme Catherine sur la scène des NRJ Music Awards

Bye Bye Cannes, cette année, les NMA se passaient à Boulogne-Billancourt. Alors que la pandémie de coronavirus continue de chambouler tous les plans, la nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards a été contrainte de s'adapter. Le show présenté par Nikos Aliagas, s'est tenu le samedi 5 décembre. Parmi les invités, on a notamment pu compter sur Vianney.

Le chanteur - qui avait pris la risque de sortir son nouvel album en plein reconfinement alors que les magasins non essentiels étaient fermés et que cela pouvaient jouer sur les vente - a profité de cette belle vitrine médiatique. Vianney, en compétition dans la catégorie Meilleur artiste masculin francophone de l'année - un prix remporté par Dadju - a pu interpréter son dernier single intitulé Beau-papa. Si, sur le photocall, cet artiste populaire de 29 ans a pris la pose tout seul, sur scène il a retrouvé son amoureuse...

En effet, Vianney était accompagné de ses musiciens, à commencer par son épouse Catherine Robert, assise sur une chaise loin de lui, vêtue en chemise en jean et pantalon sombre, tenant son violoncelle. Le couple, qui s'est marié en toute discrétion mais refuse catégoriquement de confirmer ou commenter, a échangé des regards complices parfois un peu gênés. En revanche, les téléspectateurs ont pu remarquer que Catherine Robert et Vianney portaient tous deux leurs alliances... Le chanteur était aussi accompagné d'une danseuse pour l'occasion.

Avec Beau-papa, Vianney a décrit sa nouvelle vie puisque son épouse était déjà maman d'une petite fille. Mais il ne ferme pas la porte à un enfant avec son amoureuse pour le futur.

Vianney était particulièrement ravi de participer aux NRJ Music Awards, partageant des photos et des vidéos des coulisses sur son compte Instagram. Lors de cette soirée, il a pu rencontrer la chanteuse Wejdene ainsi que Kendji Girac et son ami Gims.

N'attendons pas, le dernier album de Vianney, vient d'être certifié Or pour 50 000 exemplaires vendus.