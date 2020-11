Wejdene critiquée : une nouvelle folie capillaire qui ne plaît pas

Comme d'innombrables autres artistes, de Rihanna à Doja Cat en passant par Aya Nakamura ou même Bilal Hassani, Wejdene s'éclate avec ses wigs. La jeune femme multiplie les perruques différentes et originales, laissant à ses fans tout le loisir de donner leurs avis sur ses différents looks. Le 16 novembre 2020, on pouvait découvrir l'interprète de Miel avec une perruque rousse. Une couleur intense qui n'a pas forcément fait l'unanimité.

Si beaucoup adorent, d'autres sont bien plus méchants et vont même jusqu'à écrire des commentaires assez virulents à l'adolescente de 16 ans. "Ça te va tellement pas", "T'as tout gâché t'étais plus belle avant", "Calme sur les perruques", "T'es rousse miskina", "Claqué", "Qu'est-ce qu'elle nous fait Mylène Farmer ?", peut-on lire, parmi tant d'autres, au gré de ses publications.