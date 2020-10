Wejdene "coursée" par un fan : "Il tapait tout le monde..."

Avec le succès fulgurant son premier album, 16, Wejdene goûte à la célébrité et à ses travers. En plus d'être appelée Anissa par des gens dans la rue, la chanteuse a déjà un fan obsessionnel. Au lieu d'entrer par effraction à son domicile, comme c'est notamment arrivé à Kendall Jenner ou Ariana Grande, un individu menaçant s'est présenté à l'entrée des studios de Skyrock, où l'adolescente participait à Planète Rap.

En début de semaine, l'artiste de 16 ans a été "coursée" par un fan. "En bas de la radio, lundi ou mardi, tu montes dans le taxi et c'est vrai qu'il y avait... très flippant, un mec qui (tapait) même sur les mecs de sécu", commence Fred Musa, lors d'une interview de l'artiste dans l'émission. "Il tapait les vitres et tout, il tapait tout le monde, il criait, c'était un truc de ouf, franchement ça m'a fait peur. Carrément, mais mon dieu, mais t'inquiète pas, ils ont vu la frayeur sur mon visage", a raconté Wejdene, encore un peu sous le choc.

Au cours de la même interview, Wejdene a évoqué un autre aspect de la notoriété : "les critiques". D'après elle, c'est le pire aspect de sa carrière naissante. "C'est un truc où tu dois prendre sur toi tout le temps. (...) Quand ça touche ton travail, et que tu travailles depuis longtemps pour ça, tu peux pas te permettre d'arriver et dire : 'J'aime pas ci, j'aime pas ça.' Si tu peux mieux faire, fais-le et tais-toi, voilà j'ai envie de leur dire ça", a-t-elle répondu.

Wejdene est régulièrement la cible de moqueries et de critiques sur les réseaux sociaux. À notre micro, sa consoeur Eva Queen prenait sa défense. "Je sais pas, vous avez entendu la voix de Wejdene en vrai ou pas ? Je ne comprends pas, on dirait que vous êtes allés dans sa chambre, toquer, et voir si elle chantait bien ou pas. Elle chante bien, moi je vous le dis", assurait-elle en septembre dernier.