Wejdene effrayée par la notoriété : "Je ne voulais pas être connue, j'avais honte"

Devenue star du jour au lendemain, la jolie Wejdene a sorti son premier album 16 le 25 septembre 2020. Interprète des titres déjà emblématiques Anissa et Coco, la jeune femme âgée de 16 ans a été interviewée par Le Parisien et commenté ce début de carrière fulgurant. Une notoriété express à laquelle l'adolescente n'était pas vraiment préparée, d'autant qu'elle a enregistré son premier son sans avoir une réelle intention de le rendre publique. "Je pensais même pas le sortir, c'était juste un délire" confie-t-elle aux journalistes.

Entourée de ses deux soeurs et de son frère, la jeune fille rêvait secrètement de participer à The Voice, sur TF1, sans oser franchir le pas : "J'ai toujours chanté et quand je regardais The Voice, je rêvais d'y être... et de passer le casting. J'étais en sixième, et moi aussi je voulais être sur scène pour que les coachs se retournent sur moi. (...) Je chantais tout le temps dans ma chambre mais j'avais honte. Puis, je me suis mise sur les réseaux, mais je ne voulais pas être connue... je voulais juste que les jeunes du quartier le sachent. J'avais peur de m'inventer une vie."