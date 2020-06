Wejdene : Couple, âge, Anissa... Qui est l'artiste qui cartonne ?

"Je savais qu'il allait péter, j'étais préparée. C'est pas un son comme les autres, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. J'ai pas fait exprès en plus. Qui ose dire dans son son 'tu prends tes caleçons sales' ?", voilà comment Wejdene parle de son tube, Anissa. Depuis quelques jours, l'artiste et son clip sont absolument partout sur les réseaux sociaux. Après avoir colonisé TikTok, puis Instagram, puis Twitter, le titre dépasse actuellement les 10 millions de vues sur YouTube. L'occasion d'en savoir plus sur cette jeune artiste.

Âge, couple... qui est Wejdene ?

D'origine tunisienne, Wejdene a grandi à Brunoy (91) et aime garder un grand mystère : celui de son âge. Nos confrères de Purebreak l'assurent tout de même, elle est majeure. "Ça ne regarde pas les gens", a-t-elle même prévenu.

Feuneu, mais leurs rapports seraient uniquement professionnels. En regardant de plus près ses réseaux sociaux, on devine que la jeune femme est très proche de Liam Pierron , l'acteur de La Vie scolaire . Il a d'ailleurs figuré dans le clip J'peux dead, dans lequel ils jouent des jeunes mariés. "Liam Pierron et moi, on n'est rien", a-t-elle assuré à nos confrères. On lui prête également une relation avec son producteur,, mais leurs rapports seraient uniquement professionnels.

Anissa, une histoire vraie ?

Wejdene s'est effectivement inspirée de sa propre histoire pour écrire son titre, même si cette Anissa n'a jamais existé. "Je me suis inspirée de ma vie personnelle, mais c'est une histoire qui date. J'en joue maintenant (...) C'est un nom inventé. Je suis pas méchante pour balancer son blaze comme ça", a-t-elle expliqué à Purebreak. Malheureusement les gens confondent tout et l'appellent Anissa dans la rue. "On m'appelle pas Wejdene, on m'appelle Anissa carrément !", a confié Wejdene.

Une artiste en devenir

Olivier Nusse, PDG d'Universal. Elle rejoint ainsi "Bienvenue l'Artiste, c'est parti pour une belle aventure pleine de succès !", s'est réjoui, PDG d'Universal. Elle rejoint ainsi Jenifer Louane , Alonzo, Kalash et tant d'autres. Si tout est parti d'un challenge TikTok, Wejdene commence aujourd'hui à se construire une communauté de fans dévoués. Un buzz qui a évidemment attiré les maisons de disques. Lundi 15 juin 2020, il était annoncé que la jeune artiste avait signé avec Universal. Cette décision a été assez contestée sur les réseaux sociaux, les artistes d'aujourd'hui valorisant surtout l'indépendance.

Depuis que Wejdene a commencé à gagner en popularité, elle est la cible de nombreuses critiques. Elle a pu recevoir les soutiens de plusieurs artistes, à commencer par Jul. "Il m'a donné la force, il m'a mentionné. Je lui ai dit merci, il m'a répondu. Il m'a dit 'c'est normal le sang', je lui ai répondu 'hé de rien'", a raconté la chanteuse à Purebreak. On ne peut que lui souhaiter d'avoir le même succès que lui.