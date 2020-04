Jul met aux enchères ses disques d'or et certifications pour les hôpitaux

Ariana Grande, Pascal Obispo, Rihanna, Jeffrey Star, tant d'autres et... Jul. Ces personnalités n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'elles ont toutes fait des dons pour des personnes et secteurs dans le besoin, pour endiguer la crise sanitaire du coronavirus. Le rappeur marseillais a effectivement mis aux enchères des objets personnels pour aider les hôpitaux et leurs personnels soignants, au front face au virus.

Dans une story Instagram publiée ce mercredi 15 avril 2020, Jul en dit un peu plus sur sa démarche. "Comme moi, vous avez dû être choqués de voir depuis des semaines le manque de moyens dans nos hôpitaux : le personnel médical qui va au combat tous les jours sans masques, sans protections, pas assez de lits dans certains services pour accueillir dignement les malades... Aussi, j'ai décidé, comme je peux, de leur apporter mon soutien en faisant un don et en mettant en vente aux enchères des objets collector. L'argent récolté ira aux Hôpitaux de France", explique l'interprète de C'est pas des LOL, en appelant tous les artistes qui le suivent à faire de même.

"On a décidé de mettre aux enchères tous mes disques", apprend Jul, ce qui inclut 11 disques d'or, 10 disques de platine, 6 doubles disques de platine, 3 triples disques de platine, 1 quadruple disque de platine, 1 disque de diamant, 22 singles d'or, 7 singles de platine et 2 singles de diamant. Le rappeur marseillais a également ajouté un chèque de 30 000 euros "pour aider les médecins".

D'autres rappeurs ont lancé des initiatives similaires, notamment Roméo Elvis avec des récoltes d'affaires pour les personnes dans le besoin, Sneazzy, Booba, PNL ou encore Maes ont tous appelé aux dons pour le personnel soignant.