Grand Corps Malade savoure le succès de La Vie scolaire à une projo spéciale

Jeudi 5 septembre 2019, l'Élysées Biarritz, une salle de projection située dans le chic 8e arrondissement de Paris, accueillait une diffusion VIP du film La Vie scolaire. Les réalisateurs Grand Corps Malade et Mehdi Idir étaient évidemment de la partie, tout comme l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière. Le film a attiré 485 386 spectateurs en première semaine, se plaçant en tête du box office.

Lors de cette projection privée, il fallait donc compter sur l'équipe du film emmenée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec les comédiens Redouane Bougheraba, Hocine Mokando, Soufiane Guerrab, Liam Pierron, Moryfère Camara... On a aussi pu voir Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, qui co-produit La Vie scolaire. Ce dernier a fait le choix d'accompagner des films de société, particulièrement engagés contre l'exclusion, les préjugés et les idées reçues. Ainsi les films produits par Fimalac s'attachent à traiter de problématiques sociales, en étant à la fois critiques, à la condition de traiter ces sujets avec humour, sans misérabilisme, et porteurs d'espoir.

Parmi les autres invités du jour, il fallait compter sur Yamina Benguigui, Jean-Claude Camus, Audrey Azoulay la directrice générale de l'UNESCO ainsi que Véronique Morali, la présidente du groupe Webedia.

Après le succès de Patients (sorti en 2017), également coproduit par Marc Ladreit de Lacharrière, Grand Corps Malade et Mehdi Idir signent ici leur second long métrage sur la vie d'un collège à Saint-Denis, sans clichés, avec humanisme et humour, ils abordent la réalité sociale de ces quartiers dits difficiles, mettant en lumière la vie des élèves, le travail des professeurs, d'une jeune CPE et de son équipe de surveillants.

Ce sujet rejoint les engagements que Marc Ladreit de Lacharrière a souhaité prendre en faveur de la jeunesse, en créant la Fondation Culture & Diversité qui a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes ; qui a par ailleurs développé avec Grand Corps Malade qui en est le parrain, le programme Slam à l'Ecole, qui a pour objectif d'introduire la pratique du slam dans les établissements scolaires.

Thomas Montet