Wejdene critiquée, Eva Queen prend sa défense : "Elle chante bien..."

À seulement 16 ans, Wejdene est victime d'attaques quotidiennes sur les réseaux sociaux. Apparence, visage, cheveux, style de musique, autotune... les internautes ne sont parfois pas tendres avec ces nouveaux artistes, pourtant adorés des plus jeunes. Dans une interview accordée à Purepeople, Eva Queen a tenu à défendre sa consoeur.

"Diam's, Vitaa, Kenza Farah et Sheryfa Luna, c'était des vraies chanteuses, pas vos bails de Wejdene ou Eva Queen", écrivait un internaute sur Twitter. "Je sais pas, vous avez entendu la voix de Wejdene en vrai ou pas ? Je ne comprends pas, on dirait que vous êtes allés dans sa chambre, toquer, et voir si elle chantait bien ou pas. Elle chante bien, moi je vous le dis", assure Eva à notre micro.

"Et moi, je pense que je ne chante pas trop mal, tu vois, sinon je ne serais pas chanteuse", ajoute la chanteuse originaire de Cannes. L'occasion pour Eva Queen de défendre son style, et son utilisation de l'autotune. "Sachez quelque chose, c'est qu'en 2020, personne ne met pas d'autotune. Des fois, c'est mal géré. J'avoue que j'ai fait des sons où l'autotune était mal géré. Mais vas-y, sur mon prochain album, j'ai fait en sorte que ça soit bien géré. Mais c'est sur des petits détails, en fait. Après, c'est vrai qu'on pourrait faire des sons sans rien", développe la jeune artiste de 19 ans, qui nous invite ainsi à écouter son nouvel album, Feed, sorti le 21 août dernier.