Lartiste critiqué : il se défend d'être un "chanteur à minettes"

À 35 ans, Lartiste est de retour avec un nouvel album, Comme avant, paru ce vendredi à minuit sur les plateformes de streaming. Le roi des feats et des chemises colorées revient encore une fois pile poil pour l'été. Il faut dire que les tubes ensoleillés qui se jouent aussi bien en boîte, qu'à la radio ou au camping, ça le connaît.

Histoire d'amour, quelques mots en espagnol dans le refrain, prod' électro et clip en station balnéaire : Lartiste a multiplié les tubes, avec Chocolat, On Fleek ft. Eva Queen, Mafiosa ou encore Catchu. Dans un portrait dressé par Libération à l'occasion de la sortie de son album, le chanteur a expliqué avoir "souffert d'un truc de chanteur à minettes, à tubes, critiqué parce que son travail serait évident, rentrerait dans des codes".

Aujourd'hui, le rap est tellement populaire qu'il est partout, et que tout le monde en fait. De Justin Bieber en passant par Benjamin Biolay, Shy'm et Ariana Grande, tous s'y sont essayés. Plus un genre est populaire, plus ses codes originels s'amenuisent. C'est ce qu'essaye d'expliquer Lartiste, toujours cible de moqueries sur les réseaux et ailleurs. "Au contraire, il n'y a pas de codes, mais une recherche, un sujet à aborder, des tournures de phrases, des tons, de l'interprétation. Même avec de l'autotune", a-t-il poursuivi.

S'alignant avec PNL et Booba, les premiers utilisateurs massifs de l'autotune, Lartiste en a également fait sa marque de fabrique. "Ça m'a rajouté une autre possibilité de créer. Je voyais ça comme un truc innovant, pas une hérésie. Mais à l'époque, les gens détestaient ça !", se rappelle-t-il.

Ayant travaillé dix ans entre Montfermeil et Bondy, Lartiste observe avec tristesse le combat du Comité La vérité pour Adama Traoré, "une anomalie en 2020". "Ce n'est pas normal d'être encore obligé de demander justice et équité par rapport à sa couleur de peau. (...) On peut être fier de ce que l'on est et continuer de vivre avec les autres, sans s'armer par communautés", défend-il.

Retrouvez le portrait de Lartiste en intégralité dans le dernier numéro de Libération, du 17 juillet 2020.