Justin Bieber atteint d'une maladie incurable : "Je ne devrais pas être en vie"

Face aux révélations de la presse people, Justin Bieber a confirmé être atteint de la maladie de Lyme, causée par une bactérie transmise aux humains par une morsure de tique. Le 8 janvier 2020, l'artiste américain de 25 ans révélait commencer à aller mieux, après quelques années "rudes". Dans une interview à Variety, le mari d'Hailey Baldwin évoque plus longuement sa maladie, d'ailleurs incurable.

"Je pense que je ne devrais même pas être en vie", explique Justin Bieber au magazine américain, le 23 janvier 2020. Il explique avoir été "blessé par l'industrie" et "les gens" avec qui il travaillait. Variety estime que Justin Bieber "ne savait pas vers qui se tourner ou à qui faire confiance pendant cette période difficile". Il raconte s'être reposé sur Scooter Braun (l'ancien manager détesté de Taylor Swift) qui l'a "accompagné dans tous ses problèmes". Fervent évangéliste, le très (très) croyant Justin Bieber a également remercié dieu pour l'avoir aidé à sortir de sa dépression. "Il y a du pouvoir dans la faiblesse", a-t-il confié.

Depuis, Justin Bieber va mieux. Il a même sorti un single intitulé Yummy et s'apprête à en dire plus sur sa maladie et cette longue absence dans une série documentaire diffusée sur YouTube Originals. "Peut-être qu'en regardant ça, les gens auront une idée de ce qu'est ma vie", a-t-il ajouté. Justin tease également l'arrivée d'un album, qu'il décrit comme une "réflexion" sur l'adversité et les problèmes qu'il a eus.