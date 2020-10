Wejdene : Violemment critiquée après une nouvelle folie capillaire

Internet est particulièrement dur avec Wejdene. Alors qu'elle vient de troquer ses beaux cheveux miel contre une longue chevelure brune et bouclée, les internautes n'ont pas vraiment été tendres avec elle. "Retour aux cheveux noirs, vous aimez ?", a-t-elle légendé, en partageant plusieurs photos de son nouveau look. "Plus belle en blonde désolé", "Non c'est moche", "Je préfère en blond", "Franchement c'est dégueulasse remet les anciens et continue à te maquiller, c'est pour tout le monde je pense", "C'est mieux carré miel", "J'aime pas", "Grave moche", "C'était mieux avant", peut-on lire, parmi d'autres plus virulents, dans les commentaires.