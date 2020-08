Wejdene change de tête et dévoile sa "folie" capillaire

"T'as le look, Coco !" Le 30 août 2020, la chanteuse Wejdene a dévoilé un tout nouveau look sur Instagram. Si elle était apparue avec une longue crinière blonde dans les clips Anissa et Coco, la jeune femme - qui a récemment révélé son âge - a opté pour une coupe courte au carré. Terminé le blond solaire, la chanteuse se dévoile avec une couleur plus naturelle aux reflets chauds dorés et caramels.

Conquis par cette nouvelle coiffure, ses fans se demandent alors : cette coiffure révèle-t-elle les vrais cheveux de la chanteuse ? Ou est-ce une nouvelle perruque ? Pour le moment, l'interprète suivie par plus de 975 000 followers n'en dit pas plus et se contente de qualifier ce nouveau look de "nouvelle folie" sur Snapchat.