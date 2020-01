Doja Cat : La rappeuse en combinaison transparente, ode aux poils pubiens

Doja Cat avait connu un succès phénoménal (et planétaire) avec le titre Mooo! (bitch I'm a cow) en 2018 et son clip, où elle est déguisée en vache sexy. Le single était devenu un mème et l'artiste de 24 ans, une star d'internet. Naturelle et franche, Doja partage des choses qui restent d'ordinaire secrètes chez les artistes, comme le fait que ses orteils dépassent de ses chaussures à talons, des selfies rigolos et autres filtres vieillissants.

On ne peut qu'espérer que la rappeuse de 24 ans soit vêtue d'une combinaison du même genre lorsqu'elle foulera la scène du festival Coachella en avril prochain.