Vianney, coupé du monde pendant 2 semaines, tombe des nues à son retour en France !

Le 1er janvier 2021, Vianney postait une ultime photo sur Instagram pour annoncer à ses fans qu'il allait s'absenter un certain temps. Le chanteur a accepté de participer à un nouveau numéro de l'émission Rendez-vous en terre inconnue pour France 2. Mais il est désormais rentré au bercail et le retour a été plus surprenant qu'attendu.

Sur Twitter, l'interprète de Beau-papa a posté un message, jeudi 14 janvier. "Ok j'étais absent de ce monde & sans réseau pendant deux semaines. Je reviens et il faut communiquer sur Signal, se cloîtrer chez soi à 18h et gérer la rébellion américaine. On aura des rations de combat semaine prochaine ou ça se passe comment ??", a-t-il ainsi écrit avec recul et humour. Vianney a ainsi découvert d'un coup l'invasion des pro-Trump au Capitole, la polémique autour des nouvelles conditions entourant l'utilisation de WhatsApp - créant un exode de ses utilisateurs vers d'autres messageries comme Signal - ainsi que le couvre-feu national annoncé par le Premier ministre Jean Castex au grand désarroi de toute la population...

Vianney (29 ans), qui avait toutefois promis à ses fans un concert virtuel en live à son retour, était sans doute au moins heureux de retrouver ses proches. A commencer par sa discrète femme, la musicienne Catherine Robert. Ainsi que sa belle-fille, laquelle lui a inspiré son dernier tube que l'on entend sur son nouvel album intitulé N'attendons pas, certifié platine par le Snep pour 100 000 équivalent-ventes.

Vianney est donc parti, malgré les mesures et restrictions un peu partout dans le monde pour cause de pandémie de coronavirus, en tournage pour un épisode de Rendez-vous en terre inconnue au côté de l'animateur Raphaël de Casabianca. Pour l'heure, son pays de destination reste un mystère. Sur Twitter, l'animateur a cependant partagé son plaisir suite à ce tournage. "Retour en France après 15 jours d'une immense beauté. Je savoure la chance d'avoir pu partir en ce début d'année. Il me tarde de partager avec vous l'intensité de ce voyage hors du commun. Merci @VianneyMusique pour ta confiance. C'était magique", a-t-il écrit.