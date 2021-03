Vianney réagit à la polémique sur sa fin de carrière !

On ne parle que de lui en ce moment ! Nouveau coach dans l'émission phare de TF1, The Voice, aux côtés d'Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine, Vianney est au centre de l'attention médiatique. Alors qu'il a sorti un troisième album solo, N'attendons pas, qui cartonne, le chanteur était l'invité de la fameuse séquence "Portrait de la semaine" de l'émission Sept à huit, animée par Harry Roselmack sur TF1.

Le chanteur de 30 ans, marié à la violoncelliste Catherine Robert, avoue dans ce portrait ses envies d'être bientôt père et ainsi mettre sa carrière en parenthèse. "Le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur", déclare-t-il. Une phrase qui n'est pas passée inaperçue et qui a beaucoup fait réagir. Le chanteur a donc décidé de prendre les devants et de s'expliquer, lors d'un live sur Instagram, pendant lequel il fêtait le cap des 500 000 abonnés sur son compte officiel.

Une réponse en live sur Insta

Indiquant qu'il n'avait pas encore vu l'interview qu'il a donné à la journalisteAudrey Crespo-Mara, il a tout de même tenu à éclaircir l'hypothèse d'une possible fin de carrière aux 9 000 personnes présentes sur son live. "Je me questionne souvent sur mon avenir mais jamais je ne vous abandonnerai. Je ne vous abandonnerai pas. En revanche, c'est sûr qu'il y a un rythme propre à ce métier de chanteur qui est très intense. J'adore ça mais je sais qu'un jour je vais calmer le rythme. Forcément. Mais ça ne m'éloignera pas de vous", a tenu à préciser Vianney.