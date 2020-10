Mort de Samuel Paty : émotion des stars, légion d'honneur et hommage à la Sorbonne

C'est une tragédie sans nom, un drame atroce qui s'est joué vendredi 16 octobre dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) : un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été décapité en pleine rue par un terroriste musulman, réfugié d'origine russe tchétchène, lui-même abattu par la police. Le pays tout entier rend aujourd'hui hommage au défunt, ce mercredi 21 octobre, lors d'une cérémonie dans la cour de la Sorbonne, à Paris. Ensemble disons tous #JeSuisProf.

Suite à ce meurtre, les Français ont été bouleversés et ont partagé leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Une démarche partagée par les personnalités du monde du cinéma à l'industrie musicale, en passant par le petit écran. Sur Instagram, la comédienne Leïla Bekhti a ainsi envoyé ses "pensées les plus sincères à Samuel Paty, son épouse, son garçon, ses collègues et ses élèves" et a dénoncé "l'horreur et la barbarie" qui "frappent à nouveau et nous fragilisent", tout en saluant en ce professeur "un passeur de savoir".

Son confrère Omar Sy, "le coeur éprouvé et triste" a lui adressé ses condoléances et a martelé que "plus jamais la haine, l'extrémisme, le fanatisme, quel qu'ils soient, ne doivent nous atteindre, nous diviser". Quant à Sara Forestier, elle a salué tous "ces hommes et femmes qui dédient leur vie pour nous donner les outils pour façonner nos esprits" et a précisé : "C'est non seulement nos libertés et nos droits qui ont été attaqués aujourd'hui, mais aussi l'intelligence, le savoir, le façonnement de l'esprit et l'éveil. C'est la volonté de l'obscurantisme."

#Libertedexpression

Le jeune papa M. Pokora a aussi fait part de sa peine. "Dans quel monde vit-on ? #MonsieurPaty pensée pour sa famille ses proches et ce petit bout de 4 ans qui va grandir sans son papa. Une pensée pour nos enseignants partout en France. Vous êtes si importants pour nous. MERCI ! Love sur vous", a-t-il écrit sur Twitter. L'animatrice Alessandra Sublet a elle écrit : "Je n'ai pas les mots. Une pensée pour les proches de cet enseignant, ses collègues et défendons plus que jamais la liberté d'expression dans notre pays #Libertedexpression".

Nombreux ont été ceux à lui rendre hommage à l'instar de Lorie, Christophe Beaugrand, Abd Al Malik, Samuel Etienne ou encore Karine Le Marchand...

Outre la cérémonie à la Sorbonne, en présence du président de la République Emmanuel Macron - mais sans sa femme Brigitte, confinée car cas contact du Covid-19 -, Samuel Paty recevra la légion d'honneur à titre posthume et il sera fait commandeur des palmes académiques, a fait savoir Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education. Une minute de silence et une "séquence éducative" auront lieu le 2 novembre dans tous les établissements "sans exception".