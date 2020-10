Samuel Paty, professeur décapité : Yassine Belattar exprime sa "honte", "se taire, c'est laisser faire"

Horrifié suite à la décapitation du professeur Samuel Paty (47 ans) le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, Yassine Belattar a posté un long texte sur Facebook pour exprimer sa haine et son dégoût envers la barbarie terroriste. Né à Conflans-Sainte-Honorine en 1982, l'humoriste et animateur radio de 38 ans se sent particulièrement concerné et se dit également scandalisé de voir que les enseignants n'ont plus aucun respect de la part des élèves mais aussi des parents d'élèves. Il écrit : "S'attaquer à un prof est inadmissible, s'en prendre à ce qu'il représente est même innommable. Ce prof a voulu enseigner la liberté d'expression, celle qui me permet de monter sur scène notamment."

J'ai honte, non pas de ce que j'ai fait, mais j'aurais honte de ne rien faire

En effet, Samuel Paty avait montré il y a quelques jours des images de Charlie Hebdo montrant le prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Des parents d'élèves avaient ensuite dénoncé ce professeur sur les réseaux sociaux et même, pour certains, appelé à une "vengeance". Sous le choc, l'humoriste du Golden Comedy Club indique : "La classe est un sanctuaire et il ne faut jamais briser celui ci. Qu'un parent d'élève s'indigne sur les réseaux à défaut d'en parler avec le professeur concerné, raconte une époque. On parle d'abord sur les réseaux ensuite aux concernés. (...) Qu'avons nous mal fait pour que vous puissiez croire que s'en prendre à un professeur de la sorte est une solution ? J'ai honte, non pas de ce que j'ai fait, mais j'aurais honte de ne rien faire."

Se taire, c'est laisser faire

Fier d'être Français, l'homme de 38 ans incite ensuite les musulmans à faire front contre le terrorisme. "Je suis français de confession musulmane et mon indignation est similaire voire plus importante que la vôtre.(...) Je suis français et donc triste ce soir. J'invite les français de confession musulmane à ne pas se justifier mais à protester."

Le conjoint de Laure Dumayet appelle ensuite les français à faire bloc et à ne pas se laisser diviser par ce nouvel acte terroriste immonde. Il écrit : "Les musulmans de ce pays ne doivent pas attendre que des non musulmans agissent à leurs places ou commentent. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de manifester notre soutien aux professeurs de ce pays. Mais ce contexte ne m'empêche pas de revendiquer qui je suis. Se taire, c'est laisser faire. Il faut être juste et ferme avec ceux qui veulent séparer les français et il y en a des deux côtés. (...) Réparons donc vite cette relation, c'est une blessure grave mais nous nous relèverons... ensemble évidemment."