Professeur décapité : Julien Arnaud, originaire de Conflans, exprime son "dégoût"

Après le meurtre abject du professeur Samuel Paty (47 ans) à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020,Julien Arnaud a tenu à faire part de son indignation et de son effroi suite à ce nouvel acte terroriste commis sur le sol Français. Originaire de la ville de Conflans, le journaliste de 46 ans est terriblement choqué de cet assassinat et consterné de constater que le terrorisme frappe encore en 2020. Sur Twitter, il écrit : "La tristesse. L'épouvante. Le dégoût. L'épuisement. La rage. Combien de fois on va dire "plus jamais ça" ? C'est ma ville Conflans. J'y ai grandi. Et je ne peux même pas dire que je suis surpris."