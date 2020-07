Leïla Kaddour maman : la journaliste a donné naissance à son premier enfant

Leïla Kaddour est une femme discrète et personne ne savait qu'elle avait accouché. C'est finalement grâce à la story d'une amie qu'elle a partagée sur son compte Instagram que l'information a été dévoilée.

Mardi 7 juillet 2020, la journaliste de 40 ans était de sortie avec une amie au parc. Toutes les deux ont profité du soleil. Tandis que son amie Agnès tient un enfant sur les genoux, on voit Leïla Kaddour avec un nourrisson dans un porte-bébé. "La charge mentale, on ne connaît pas", commente l'amie en question. Pas de doute, la journaliste et présentatrice du JT de 13h les week-ends sur France 2, a accouché. Impossible de dire s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon et, bien sûr, le prénom n'a pas non plus été dévoilé. Ce que l'on peut en revanche retenir de la photo, c'est que la compagne de Pierre Guénard, membre du groupe Radio Elvis, vit plutôt bien sa maternité. Elle apparaît en effet bière à la main, le sourire aux lèvres. Sur son compte Instagram, aucune photo du bébé n'est présente.

C'est le 14 février que la jolie brune avait dévoilé sa grossesse. Elle était alors apparue sur scène, lors de la 35e édition des Victoires de la musique, depuis la Scène musicale, avec un ventre arrondi moulé dans une robe noire et argentée en velours.

En mars dernier, son absence à la télévision avait soulevé l'inquiétude de certains téléspectateurs. L'ancienne chroniqueuse de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche avait alors posté un message rassurant sur son compte Twitter : "Je voulais remercier tous ceux qui m'ont adressé des messages ces derniers jours s'inquiétant de mon absence le week-end à 13h sur le plateau de France 2 ! Je vais très bien, j'attends un heureux événement, c'est pour bientôt, alors JE RESTE À LA MAISON !"