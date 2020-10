Covid-19 - Brigitte Macron : Cas contact, la première dame forcée de se confiner

Mauvaise nouvelle pour la première dame Brigitte Macron. Ce lundi 19 octobre 2020, son entourage a fait savoir par communiqué transmis à l'AFP qu'elle est désormais considérée comme un cas contact en pleine pandémie de coronavirus. Elle va devoir à son tour se confiner.

"Brigitte Macron a été en contact le jeudi 15 octobre avec une personne déclarée positive à la Covid-19 ce lundi 19 octobre et présentant des symptômes de la maladie. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, elle observera une période d'isolement de sept jours. Brigitte Macron ne présente à ce jour aucun symptôme de la maladie", a précisé son entourage à l'AFP. La première dame, âgée de 67 ans, s'était rendue dans la Drôme le 15 afin de notamment visiter les locaux de LIVE, l'institut des vocations et de l'emploi à Valence. Une nouvelle école dite de la dernière chance en faveur des plus de 25 ans, qu'elle met en place en partenariat avec le groupe LVMH. L'ouverture est prévue pour février prochain.

L'épouse du président de la République, Emmanuel Macron, ne pourra donc malheureusement pas participer à l'hommage annoncé en faveur de Samuel Paty, cet enseignant décapité en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine. Une cérémonie d'hommage aura lieu dans la cour de la Sorbonne, le mercredi 21 octobre en fin d'après midi. L'entourage de Brigitte Macron a aussi fait savoir qu'elle "prendra également des précautions dans sa vie privée". Une manière, sans doute, de dire qu'elle évitera les contacts avec ses proches... et son président de mari !

A date, alors qu'un impopulaire couvre-feu a été décrété pour huit métropoles, la France continue de subir de plein fouet les contaminations au coronavirus. Le pays est désormais aux alentours des 900 000 contaminations officielles et a dépassé la triste barre des 33 000 morts.