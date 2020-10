Brigitte et Emmanuel Macron ensemble pour les aidants : leur bel engagement

Brigitte et Emmanuel Macron ont pu échanger avec les membres de la plateforme PHARE, qui a été très sollicitée pendant le confinement. Ils ont pu définir les limites de l'allocation adulte handicapé, qui n'est pas attribuée à vie, sans renouvellement automatique. Les personnes doivent prouver qu'elles sont bien atteintes de handicap. Des procédures longues et laborieuses.

La question de l'école inclusive et ses instituteurs spécialisés a aussi été abordée. Sophie Cluzel a exprimé son souhait de mettre en place de plus en plus de classes polyhandicapées au sein des établissements scolaires, comme le rapporte Le Figaro.

La visite du couple présidentiel a été marquée par un vif échange entre Emmanuel Macron et des soignants de l'hôpital Rohtschild, situé juste en face des locaux de PHARE. Le personnel demandait plus de considération et de moyens financiers. "Je ne veux pas laisser tomber l'hôpital !", leur a-t-il répondu, évoquant un déblocage de "huit milliards d'euros par an, ce qui n'a jamais été fait".

La veille de sa visite, Brigitte Macron apparaissait avec Florian Thauvin pour sensibiliser au sujet des aidants. "On se rend compte de plus en plus qu'on ne peut pas ne pas les aider. Aidons les aidants. Il faut trouver les moyens qui leur seront le plus utiles", a-t-elle notamment déclaré.

Emmanuel Macron est actuellement en déplacement dans les Alpes-Maritimes, après les graves dégâts causés par la tempête Alex. Il apparaîtra ce mercredi soir au JT de 20 Heures de France 2.