Brigitte Macron impeccable en beige, inséparable d'Emmanuel Macron en Lettonie

Le voyage diplomatique continue pour le couple présidentiel. Après une halte de plusieurs jours en Lituanie, où ils ont été accueillis par le président Gitanas Nauseda et son épouse Diana Nausediene, Brigitte et Emmanuel Macron sont partis un peu plus au Nord. Destination : Riga, en Lettonie. Le mardi 29 septembre 2020, c'est Egils Levits et sa femme Andra Levite qui ont pris la relève. L'occasion parfaite pour organiser une conférence de presse conjointe au château de la ville après une cérémonie d'accueil placée sous le signe de la convivialité.

C'est une aubaine pour Emmanuel Macron qui, pendant des mois, a voyagé en solitaire. En raison de la pandémie du coronavirus, qui rend les voyages difficiles et oblige à multiplier les précautions, notre président de la République évitait jusqu'à présent d'embarquer sa moitié avec lui. Leur dernier voyage officiel remontait à décembre dernier, en Côte d'Ivoire, et notre dirigeant s'était rendu seul au Liban, lors de la terrible explosion qui a fracturé le pays.

Comme à son habitude, et puisqu'elle est enfin de retour, Brigitte Macron enchaîne les coupes et les matières, et dévoile chaque jour un peu plus de bon goût. Après avoir accordé ses tenues aux couleurs bleutées du ciel, ses silhouettes bicolores stupéfiantes, la première dame a opté pour un total look beige ravissant, composé d'un long manteau, d'une pochette et d'escarpins assortis. Elle a également profité des attractions locales proposées par ses hôtes. Accompagnée de la femme du président de Lettonie, Andra Levite, elle a pu visiter l'exposition des dessins de presse Dessins en liberté à la Maison de l'Europe, le lendemain de la conférence de presse.

Voilà des mois que l'agenda du président de la République prévoit une visite en Europe de l'Est. S'il s'agit d'un déplacement officiel pour Brigitte et Emmanuel Macron, d'un acte d'une importance capitale, le couple ne parvient pas à cacher le bonheur qu'induit un tel voyage. Depuis qu'ils ont atterri, les amoureux enchaînent les gestes tendres, discrets, pudiques, mais immortalisés par les photographes, et ne cessent de se dévorer du regard. Autant lier l'utile à l'agréable...