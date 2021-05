Nathalie Cardone : Que devient la célèbre chanteuse et mère de Jim Bauer ?

Ancienne actrice reconnue dans le 7ème art et chanteuse à succès, Nathalie Cardone (54 ans) avait disparu des écrans jusqu'à son grand retour en 2016 dans l'émission Les années bonheur animée par Patrick Sébastien. Désormais installée en Corse, la maman de Jim Bauer confiait à quel point elle avait se sentait au paradis sur l'île de Beauté. "Je suis venue en Corse pour chanter un soir, et je suis restée. Dans cette patrie corse, l'humain est au centre de tout et je pense que c'est ça la solution, l'humain d'abord." expliquait-elle. Loin d'avoir oublié son amour pour la musique, Nathalie a récemment sorti un nouveau titre baptisé Companeros en 2021 et s'apprêterait à sortir un autre morceau d'ici quelques mois.

Très fière de son fils Jim (fruit de son amour avecAxel Bauer), l'interprète du titre Hasta Siempre a admiré ses récentes performances dans l'émission The Voice au cours duquel il a charmé les quatre membres du jury : Vianney, Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Actuellement en demi-finale, il est clair que Jim a hérité du talent vocal, scénique et artistique de ses parents.

Par le passé, Nathalie Cardone était une grande figure du cinéma français. Elle a notamment joué avec Gérard Depardieu etCatherine Deneuve dans le film Drôle d'endroit pour une rencontre (1988) - prestation qui lui avait d'ailleurs valu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin en 1989 - mais aussi avec l'acteur Smaïn dans le film J'aurais jamais dû croiser son regard (1989), avec Florent Pagny dans La Fille des collines (1990), mais aussi avec François Cluzet et Emmanuelle Béart dans le film L'Enfer (1994).