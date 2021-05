Florent Pagny : La surprenante passion de son fils Inca !

C'est depuis la Patagonie, une terre dont il est amoureux de longue date, que le populaire chanteur Florent Pagny a accueilli le magazine Gala - et son reporter de luxe Nikos Aliagas - pour évoquer son confinement en famille ou sa femme Azucena. L'occasion d'en apprendre aussi un peu plus sur ses deux enfants : Inca, né en 1996 et Ael, née en 1999.

Si la fille du chanteur a hérité un certain goût de l'artistique - elle étudie la photographie à l'école Parsons de New York - son fils, lui, a une passion totalement différente. "Avec Azucena, nous sommes très fiers de nos enfants. En plus, ils ont une relation fusionnelle et ça nous remplit de joie", a d'abord déclaré Florent Pagny, ajoutant qu'il était fier que sa fille "s'épanouisse dans ce qu'elle aime". Et l'interprète de Savoir aimer d'ajouter : "C'est la même chose pour son frère, Inca, qui vient de réussir son brevet de pilote d'avion. Nos mômes ont trouvé chacun leur point fort, l'ont développé et c'est très agréable de les voir suivre leur destin ainsi." A 25 ans, Inca a passé son diplôme à Paris et nul doute qu'il doit rêver de pouvoir un jour voler avec son illustre père à la place du pilote.

Inca et Ael mènent chacun une vie plus exceptionnelle que la moyenne mais, comme l'affirme Florent Pagny, ils "ont toujours privilégié l'option profil bas" évitant les mondanités ou refusant d'abuser des privilèges liées à la notoriété du chanteur. Le coach de The Voice ajoute : "Ce sont des citoyens du monde. (...) Ils sont équilibrés, pas encombrés par ma carrière. C'était primordial pour moi. On ne les a jamais exposés ni cachés. Aujourd'hui, Ael est présente dans ce reportage car elle exprime son talent de photographe. Et puis, elle l'a fait pour moi. Mais je ne recommencerais pas sans une bonne raison."

