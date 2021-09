Florent Pagny et son épouse Azucena aux anges face à Aure Atika pour une belle soirée

Une soirée de folie. Le vendredi 24 septembre 2021, l'anniversaire de la maison Nathalie Blanc réunissait de nombreux fidèles et personnalités. Lors d'un évènement exclusif tenu au Café de l'Homme, situé juste en face de la Tour Eiffel à Paris, tous ont pu célébrer l'immense succès de la marque de lunettes et montures optiques. L'occasion pour sa créatrice Nathalie Blanc de dévoiler sa toute dernière collection, Lazy crazy night in my palace, en marge du Silmo, le salon international de l'optique.

Les célébrités, influenceurs, journalistes et opticiens ont pu découvrir les modèles en avant-première et Melody Gardot a fait la surprise de venir chanter pour son amie Nathalie Blanc. Ainsi, l'animateur et journaliste Laurent Delahousse, Marie-Amélie Seigner, Vanille Clerc, l'influenceuse Mimiar, les journalistes Fred Musa, Eric Brunet et Carine Galli ont pris la pose face aux photographes de l'évènement. L'actrice Aure Atika était accompagnée d'un ami, tandis que Florent Pagny était au bras de son épouse Azucena Caamaño. La cheffe étoilée et jurée de Top Chef (M6), Hélène Darroze se chargeait elle-même du repas de la soirée, posant avec Nathalie Blanc en tenue de cuisine.

Cette soirée est une manière de célébrer la réussite de la marque et de sa créatrice, déjà lauréate de deux Silmo d'or. "Nous multiplions notre chiffre d'affaires par cinq tous les ans (...) Après l'Europe, l'Australie et les États-Unis, nous nous lançons en Russie. J'ai réussi à apporter sur le marché une monture confortable alliée à un design pur et simple. Le secret, c'est le travail, et surtout ne jamais baisser les bras", confiait Nathalie Blanc à l'Usine Nouvelle le 25 septembre 2021. Plus de 2000 opticiens vendent désormais ses créations fabriquées en France. Elle vise désormais l'international, où sa boutique a réalisé 34% des ventes l'année dernière.