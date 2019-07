Melody Gardot victime de violences conjugales : "Je ne pouvais même plus jouer"

Dans le long message qui accompagnait sa photo Instagram, Melody Gardot expliquait : "Les marques sur mon corps vont guérir, mais les cicatrices de mon coeur vont rester. Écoutez les filles : la violence n'est pas de l'amour (...). Cette photo n'est pas d'aujourd'hui, mais de mon passé récent et je l'ai retrouvée ce matin. Quand je vois cette photo, je ne ressens plus d'émotion. Je sais ce qu'il s'est passé (...). C'était le lendemain matin. Ça faisait tellement mal que je ne pouvais même plus jouer. Non les filles. Non. Nous ne sommes pas faites pour ça."

Actuellement en tournée, Meldoy Gardot sera en concert en France le 23 juillet au Campo Festival de Perpignan, le 24 juillet à Narbonne, le 26 juillet à Albertville, le 27 juillet à Marseille ou encore le 2 août à Marciac.