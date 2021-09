Diaporama Florent Pagny et son épouse Azucena aux anges face à Aure Atika pour une belle soirée

1 / 28 Florent Pagny et son épouse Azucena aux anges face à Aure Atika pour une belle soirée

2 / 28 Florent Pagny et sa femme Azucena Caamaño

3 / 28 Aure Atika et un ami - Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel. La maison a dévoilé sa dernière collection "Lazy Crazy Night in my Palace" lors de la soirée, en off du SILMO, le salon international de l'optique. Les célébrités, influenceurs, journalistes et opticiens ont pu découvrir les modèles en avant-première et M.Gardot a fait la surprise de venir chanter pour son amie Nathalie Blanc. Paris le 24 septembre 2021. © Bellak - Perusseau / Bestimage

4 / 28 Fred Musa

5 / 28 Carine Galli

6 / 28 Nathalie Blanc et Laurent Delahousse

7 / 28 Florent Pagny

8 / 28 Matthias Gurtler et Nathalie Blanc

9 / 28 Nathalie Blanc

10 / 28 Nathalie Blanc

11 / 28 Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel. La maison a dévoilé sa dernière collection "Lazy Crazy Night in my Palace" lors de la soirée, en off du SILMO, le salon international de l'optique. Les célébrités, influenceurs, journalistes et opticiens ont pu découvrir les modèles en avant-première et M.Gardot a fait la surprise de venir chanter pour son amie Nathalie Blanc. Paris le 24 septembre 2021.

12 / 28 Melissa AR (Mimiar son nom d'influenceuse)

13 / 28 Melissa AR (Mimiar son nom d'influenceuse)

14 / 28 Éric Brunet et Christophe Bonnat

15 / 28 Fred Musa et Éric Brunet

16 / 28 Nathalie Blanc

17 / 28 Nathalie Blanc et ses deux égéries

18 / 28 Défilé

19 / 28 Aure Atika et un ami

20 / 28 Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel.

21 / 28 Marie-Amélie Seigner

22 / 28 Marie-Amélie Seigner

23 / 28 Carine Galli et des amies

24 / 28 Vanille Clerc

25 / 28 Marie-Amélie Seigner

26 / 28 Marie-Amélie Seigner

27 / 28 Vanille Clerc