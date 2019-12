Thierry Lhermitte et sa femme Hélène : Soirée privée avec Aure Atika

Thierry Lhermitte et sa femme Hélène forment un tendre duo depuis plus de quarante ans. Après tant d'années passées ensemble, l'acteur de 67 ans et son épouse sont toujours aussi complices. La preuve avec leur récente apparition dans une soirée privée parisienne.

Le 28 novembre 2019, un événement intime s'est déroulé à Paris pour le lancement de la collaboration de la marque Nathalie Blanc (spécialisée dans les lunettes) avec Lorenz Bäumer. Hélène et Thierry Lhermitte ont répondu présents pour ce grand lancement et il n'était pas les seuls à avoir fait le déplacement.

La captivante actrice Aure Atika, charmante dans une petite robe noire et une veste esprit kimono, a également participé à cette soirée privée. La comédienne de 49 ans y a retrouvé une autre star du cinéma qu'elle connaît particulièrement bien puisqu'elle lui a notamment donné la réplique dans la pièce L'Éveil du chameau : Pascal Elbé. Le deux comédiens ont posé ensemble et cette rencontre a été suivie quelques jours plus tard d'une présence commune à un autre événement, lors du dîner de Gala du Festival Series Mania organisé le 2 décembre dernier au musée des Arts forains, à Paris.

Lors de la soirée de lancement de la collaboration de la marque Nathalie Blanc avec Lorenz Bäumer, Thierry Lhermitte, Aure Atika et Pascal Elbé ont tous eu le plaisir d'être envoûtés par la prestation de Vanille, la fille de Julien Clerc. Enceinte de son premier enfant, la chanteuse de 31 ans a mis de l'ambiance avec son compagnon, le bassiste brésilien Robinho Tavares.