Vanille enceinte : la fille de Julien Clerc se révèle avec son compagnon artiste

Vanille Clerc aime cultiver son jardin secret. Ce n'est que plusieurs mois après être tombée enceinte de son premier enfant que la fille de 31 ans de Julien Clerc a révélé sa grossesse publiquement. C'était en direct sur France 2 samedi 7 décembre 2019, à l'occasion de la 33e édition du Téléthon. Grand fidèle de l'événement caritatif, dont il a été le parrain en 2008, Julien Clerc est venu interpréter son tube Fais-moi une place avec sa fille. Car Vanille a choisi de suivre les traces de son célèbre papa en devenant elle aussi chanteuse. Elle a récemment sorti son premier album baptisé Amazonia. Un projet qui a suscité quelques angoisses du côté de Julien Clerc.

Sur la scène du Téléthon, Vanille est apparue le ventre déjà très arrondi dans sa petite robe noire portée avec une paire de bottes jaune moutarde. Pourtant, quelques jours plus tôt, certaines personnalités avaient pu découvrir que la fille de Julien Clerc et de la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel était enceinte, ainsi que l'identité de son compagnon et donc du papa de son futur bébé.

En effet, Vanille Clerc a participé le 28 novembre dernier à une soirée privée parisienne pour le lancement de la collaboration de la marque Nathalie Blanc avec Lorenz Bäumer. La chanteuse, habillée d'une petite jupe noire associée à un chemisier soyeux émeraude, avait notamment eu pour mission de mettre de l'ambiance lors de la soirée. Elle était accompagnée de son amoureux sur scène, qui partage le même amour pour la musique qu'elle. Le compagnon de Vanille Clerc, qui se nomme Robinho Tavares, est un bassiste brésilien. Le couple a volontiers posé durant la soirée, dévoilant son histoire d'amour au grand jour.

Après cette soirée, Vanille Clerc avait publié une photo sur sa page Instagram, prenant le soin de dissimuler son ventre arrondi et de cacher encore un peu son grand secret finalement révélé au Téléthon aux côtés de son papa.