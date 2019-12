Anne-Elisabeth Blateau et David Mora : Dîner mémorable avec Estelle Lefébure

View this post on Instagram

Retrouvez toutes les photos du dner de gala en l'honneur de la Fiction franaise sur notre site web ! . @nathanrlaine . Find all the pictures of the gala dinner in honor of the French Fiction on our website! . @nathanrlaine . #festivalseriesMania #seriesmania #series #seriesTV #tvseries #tvshows #show #television #diner #gala #soiree #fiction #fictionfrancais #frenchtv #dinerdegala #acteur #production #media #museedesartsforains #cocktails #photographies #photographer #pictures #photos