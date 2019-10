Anne-Elisabeth Blateau : Retour à Scènes de ménages après son interpellation

Passer à autre chose, telle est la volonté d'Anne-Élisabeth Blateau, interprète du personnage d'Emma dans la série à succès de M6 Scènes de ménages. La comédienne de 43 ans, interpellée en septembre pour une altercation avec des pompiers alors qu'elle était sous le coup de l'alcool, a repris les tournages.

Mercredi 2 octobre 2019, la production de Scènes de ménages organisait une grande rencontre avec la presse à la Cité du cinéma, à l'occasion des 10 ans de la série. Les journalistes ont eu la chance de faire une petite visite des studios et des interviews des acteurs (Purepeople.com y était et vous proposera prochainement des formats VNR). Présente avec son partenaire de jeu David Mora (alias Fabien), Anne-Élisabeth Blateau tournait les prochains sketchs de l'émission, sans doute heureuse de se replonger dans le travail.

Interrogée lors d'une table ronde, la comédienne a refusé de commenter sa mésaventure, se contentant de renvoyer à son message posté sur Instagram où elle détaillait le contexte et présentait des excuses. En revanche, comme le souligne Télé Star, Anne-Élisabeth Blateau a été plus bavarde sur son rôle et a on a pu apprendre qu'elle allait monter en grade. Elle va ainsi devenir la directrice de Bricoflex. On la retrouvera aussi prochainement dans le prime spécial 10 ans.

Pour rappel, après avoir été libérée de garde à vue, elle sera prochainement convoquée devant le tribunal correctionnel de Paris pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de Service public et violence à raison de l'orientation sexuelle".