Scènes de ménages : Huguette et Raymond en mode VNR (EXCLU)

Déjà dix ans ! Scènes de ménages, qui fait les belles heures de l'acces prime time de M6 a donc droit à une soirée spéciale pour fêter cela, ce jeudi 7 novembre dès 20h25. Tout comme leurs collègues Grégoire Bonnet et Amélie Etasse qui ont répondu à l'interview VNR de Purepeople.com, Marion Game et Gérard Hernandez se sont pliés au jeu.

Après une décennie à se donner la réplique, Huguette et Raymond affirment ne pas ressentir de lassitude. "C'est un bonheur parce qu'il y a une vraie écoute de la part de notre camarade", a ainsi affirmé l'actrice de 81 ans. Taquin, son collègue de 86 ans a lui précisé qu'il vend sa réplique et qu'il ne la donne pas ! Alors que le rythme de tournage est assez intense, les retraités les plus appréciés du petit écran ne voudraient-ils pas, dans la vraie vie, être aussi à la retraite ? "Oh bah non. C'est quoi la retraite ? On va être là très longtemps. Non, sérieusement, on n'en parle pas, ce n'est pas possible", a rétorqué Marion Game.

Personnages incontournables de Scènes de ménages, les deux comédiens sont désormais plus connus par les prénoms de leurs personnages que leurs vrais noms. Ce qui pourrait être frustrant mais Gérard Hernandez nuance en affirmant qu'ils ne peuvent pas se plaindre. "On a tout fait pour faire connaître Huguette et Raymond", souligne-t-il à juste titre.

Huguette et Raymond ont aussi évoqué l'amour, notamment le fait d'être pris pour un vrai couple et d'autres sujets dans une interview à retrouver en vidéo !

Thomas Montet

