Florent Pagny a recruté son fils dans son dernier clip, une affaire de famille

Pendant des années, le coach de The Voice a tout fait pour éviter de médiatiser ses enfants. Maintenant qu'ils sont grands, Florent Pagny a moins de peine à ce qu'ils apparaissent avec lui. "Ce sont des citoyens du monde. (...) Ils sont équilibrés, pas encombrés par ma carrière. C'était primordial pour moi. On ne les a jamais exposés ni cachés. Aujourd'hui, Ael est présente dans ce reportage car elle exprime son talent de photographe. Et puis, elle l'a fait pour moi. Mais je ne recommencerais pas sans une bonne raison", ajoutait l'interprète dans Gala, en mai dernier.

A noter que sur l'album L'Avenir, les arrangements, l'orchestration et la production sont signés Calogero. Un projet qui promet à Florent Pagny de se faire une belle place dans les charts.