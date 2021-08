Florent Pagny avec sa fille Aël : rare photo ensemble, confidences sur leur relation

Qu'elle doit être belle la vie quand on partage son temps entre plusieurs pays. C'est ce qu'a choisi de faire Florent Pagny, tombé amoureux de l'Argentine et de la Patagonie, en même temps que de sa femme Azucena, et qui a décidé de vivre une partie de l'année au pays des gauchos avec les siens.

En couple depuis 1993 avec celle qu'il a épousé en 2006, ils ont eu deux beaux enfants ensemble : un garçon, Inca, né en 1996 et une fille, Aël, née en 1999. Comme leur père, les deux enfants ont une double culture française et argentine qui leur permet de parler parfaitement les deux langues et de vivre dans les deux pays.

Sa fille Aël (22 ans) est d'ailleurs très active sur Instagram et elle n'hésite pas à répondre aux questions de ses admirateurs. En couple depuis de longues années avec son amoureux, la jeune femme a décidé de faire une question/réponse avec ses près de 9 000 abonnés et elle en a dit un peu plus sur sa relation avec son célèbre papa. Lorsqu'un anonyme lui demande si, avec son emploi du temps chargé, Florent Pagny et elle arrivent à passer des moments ensemble, la réponse est claire : "Oui je le vois souvent" indique-t-elle. Malgré les émissions et les tournées, celui qui est allé au bout de l'aventure The Voice avec Marghe cette année arrive toujours à trouver du temps avec les siens.

Sa chanson préférée de son papa ?

C'est ensuite les goûts musicaux d'Aël qui sont interrogés par les internautes. L'un d'eux, grand fan de Florent Pagny, lui demande de dévoiler sa chanson préférée dans le répertoire de son père et la jeune femme a bien du mal à choisir... "Il y en a plusieurs mais Châtelet les Halles et Le feu à la peau sont dans le top 5", indique-t-elle. C'est vrai qu'il est difficile de faire un choix tant l'artiste de 59 ans a sorti de tubes au fil sa carrière. Pour accompagner sa réponse, elle ajoute une belle photo d'elle et son père (à voir dans notre diaporama), dansant il y a plusieurs années. Un vrai moment de complicité qui montre leur belle relation.

En tout cas, malgré la distance et un emploi du temps surchargé, Florent Pagny trouve le temps de passer de bons moments avec Aël, vite devenue sa première fan !