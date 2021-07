Florent Pagny : Sa sublime femme Azucena se dévoile en vidéo, elle fait l'unanimité

Déjà vingt-huit ans que Florent Pagny est en couple avec Azucena, et quinze ans qu'ils sont mariés. Le célèbre chanteur de 59 ans a eu deux enfants avec sa belle : Inca (25 ans) et Aël (22 ans). Une belle famille d'artistes, puisqu'Azucena est un ancien mannequin argentin et également peintre. Mais ce ne sont pas ses seules activités. La jolie brune aux yeux bleus a lancé Rosazucena, sa marque de produits de beauté. Et c'est à cette occasion qu'elle se dévoile sur le compte Instagram de son célèbre mari, vendredi 16 juillet 2021.

Rosazucena est une gamme de soins pour la peau entièrement naturelles et biologique, à base d'huile de rose musquée. Un projet "né en Patagonie", fabriqué en France", comme stipulé sur le site officiel de la marque. Au cours d'une vidéo partagée par Florent pagny, Azucena en dit un peu plus sur la fabrication de ses produits. Sur ces images, les internautes découvrent ainsi la manufacture de la marque, un superbe bâtiment en bois installé au beau milieu d'un paysage divin.