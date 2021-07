Florent Pagny et sa femme Azucena : rare sortie des amoureux, une grande première à Paris

Moment de détente en amoureux pour Florent Pagny. Après une année plutôt intense en tant que juré de The Voice, le chanteur de 59 ans était présent le 28 juin dernier à l'avant-première du spectacle Lost in Buenos Aires à l'Européen en compagnie de sa femme, Azucena. Le père d'Inca (né en 1996) et d'Aël (née en 199) est venu voir la fille d'un célèbre entraîneur de foot, Rolland Courbis.

En effet, dans ce spectacle de danse, c'est la fille de l'ancien entraîneur de l'OM, Olivia, qui en est à l'origine, puisqu'elle est seule sur scène pendant l'intégralité du show. Visiblement ravi d'être présent, Florent Pagny a profité de cette avant-première pour emmener sa femme Azucena avec lui. Les deux amoureux, mariés depuis 2006, se sont prêtés au jeu des photographes.

Le chanteur, qui n'a pas retenu ses émotions dans The Voice cette année, avait choisi la veste et le pantalon en cuir noir pour accompagner un tee-shirt gris. Une tenue plutôt sobre pour celui qui nous a habitués à des choses plus extravagantes. De son côté, Azucena avait opté pour un ensemble gris-vert du plus bel effet. Des tenues très classes pour un couple qui n'hésite jamais à se dire les choses. Les deux amoureux ont également pris la pause avec Rolland Courbis avant d'aller assister à la première de sa fille. Habitué à la pression dans le foot, on imagine qu'il devait être encore plus stressé quand il s'agit de la famille !

Si l'on sait Florent Pagny fan d'opéras, on imagine que le spectacle et ses multiples inspirations ont sûrement dû lui plaire. "Une union entre le théâtre, la danse et la musique au service de ce voyage qui nous transporte dans l'univers bien trempé d'Olivia Courbis, artiste aux multiples facettes", indique l'Européen sur son site Internet.