The Voice et les accusations de tricherie : Marc Lavoine et Florent Pagny agacés, ils témoignent

Il y a plusieurs jours, l'une des chroniqueuses de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste a fait de graves accusations concernant le télé-crochet The Voice. Il s'agit de Satine, laquelle a elle-même participé à la version Kids du programme de TF1. L'adolescente de 16 ans avait indiqué qu'il y avait tout bonnement de la triche ! "Les jurés sont complètement prévenus du moment où ils doivent se retourner. Quelques mois avant mon passage dans l'émission, on m'avait demandé quel juré je préférerais avoir. J'avais répondu Patrick Fiori. Et qui se retourne au dernier moment ? Patrick Fiori !", avait-elle révélé.

Mais Florent Pagny et Marc Lavoine, interrogés par Télé-Loisirs, sont catégoriques : il n'y a aucune triche. "Je ne sais pas qui va raconter une bêtise pareille mais c'est forcément quelqu'un qui ne connaît rien à l'émission", a d'abord réagit Florent Pagny. Et de préciser : "La prod' a toujours eu le même positionnement. Ils ne nous parlent jamais des talents précisément." Florent Pagny ajoute qu'il n'aurait jamais accepté de participer à l'émission s'il avait eu le moindre doute quant à de possibles magouilles en coulisses. "Si on m'avait demandé ce genre de choses, ils n'auraient pas eu le temps de finir leur phrase que je serai déjà parti ! Tout le monde le sait : pour moi le plus important c'est les Talents, il faut qu'eux soient au niveau. Si on veut que les coachs soient là et s'expriment de la bonne manière et avec les bons sentiments, on ne doit avoir que les meilleurs sur scène. Et c'est ce que fait la production depuis 10 ans...", a-t-il défendu.

Marc Lavoine partage totalement le sentiment de son camarade. "Il m'est arrivé de quitter des plateaux parce qu'il s'y passait des choses qui ne me convenaient pas. Donc non, on n'aurait pas accepté, que ce soit Florent, Vianney, Amel, Obispo ou moi, bref tous ces coachs qui sont passés par The Voice, une règle qui nous interdise la moindre liberté artistique par rapport à nos choix de coeur", a-t-il déclaré. Marc Lavoine reconnaît cependant qu'il peut exister une certaine "influence par les réseaux sociaux au moment des directs". "Parce que parfois ils mettent tellement quelqu'un en valeur qu'on se dit : 'Merde, si j'aime pas sa prestation, qu'est-ce que je fais ?', on se demande encore plus si on a raison ou non. Mais c'est tout, c'est normal", a-t-il indiqué. Avant de marteler : "On n'est pas bipés, on n'a pas d'oreillettes, on ne nous dit pas : 'Vas-y fais ça', non ! (...) Tout ça est absurde !" Une mise au point cash et efficace !