Satine (The Voice Kids ) frappée à l'école : "Je pensais qu'ils allaient me tuer"

Alors que le harcèlement scolaire était un sujet tabou, la parole s'est libérée depuis quelques mois après que des drames sont survenus. Jeudi 19 novembre, les téléspectateurs de C8 ont découvert un nouveau témoignage glaçant dans Touche pas à mon poste.

Après la diffusion d'un magnéto qui posait la question "Les émissions avec des enfants sont-elles dangereuses ?", Cyril Hanouna a reçu sur le plateau une ancienne candidate de The Voice Kids (TF1) : Satine Wallé. L'adolescente de 16 ans a participé à la deuxième saison en 2015 et avait impressionné lors des auditions à l'aveugle en yodlant à la perfection. Elle a intégré l'équipe de Patrick Fiori et avait été éliminée lors de l'étape des battles. A l'époque, elle n'avait que 10 ans et réalisait son rêve. Un rêve qui lui a malheureusement coûté très cher.

La jeune femme a en effet vécu un enfer à la suite de sa participation. Elle a été victime de harcèlement scolaire. "Ca a été très très compliqué, a-t-elle dit d'emblée avant d'entrer dans les détails. On pense tous que c'est de la jalousie mais c'est quelque chose qui est presque insoutenable. Ca a commencé par des petites remarques, puis elles sont devenues plus blessantes. Il y a eu des insultes. Et ça a fini par des coups." On lui a reproché d'avoir pris la grosse tête avant de la qualifier de "sa***e" ou de "p**e".

Si au départ, Satine a laissé passer, elle a vite compris qu'il fallait agir. "Au bout du troisième coup, on s'est dit que ce n'était vraiment pas normal. On me poussait, on me faisait tomber, on me mettait des claques, des coups de poings. Avec le coup de poing, on s'est dit que c'était trop. J'ai été obligée de déménager. C'est allé trop loin. Je me suis dit : 'Ils vont me tuer.' J'ai eu tellement peur", a-t-elle poursuivi. Fort heureusement, tout va mieux aujourd'hui pour l'ex-candidate de TF1 qui est en première. "J'ai déménagé, j'ai des amis et je mène une vie d'ado normale", a-t-elle assuré. Cyril Hanouna lui a en plus proposé de venir autour de la table des chroniqueurs la semaine prochaine. Un bonheur pour Satine qui adore TPMP.