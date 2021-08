The Voice All Stars : La date du lancement enfin dévoilée !

C'est un anniversaire qui risque de faire grand bruit ! Pour la première fois dans le monde entier, TF1 propose une saison All Stars de The Voice à la rentrée, à l'occasion des dix ans du télé-crochet musical. Et à vos agendas puisque la date du lancement vient d'être annoncée ! C'est le samedi 11 septembre prochain que d'anciens candidats retenteront leur chance lors d'auditions à l'aveugle exceptionnelles.

En effet, pour cette édition toute particulière, la production de The Voice a fait appel à pas moins de cinquante ex-candidats qui ont marqué l'histoire du programme pour qu'ils tentent de faire se retourner une nouvelle fois les coachs. Mais attention, cette fois-ci, ils ne seront pas quatre à juger depuis leurs fauteuils rouges mais cinq, à savoir Jenifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori.

Chacun de ces coachs historiques va devoir se constituer une équipe de six Talents. Une fois sélectionnés, les candidats seront directement envoyés aux Cross Battles, épreuve mise en place lors de la saison précédente remportée par Marghe. Le but : un coach choisira un Talent pour attaquer une autre équipe. L'autre coach répondra à cette attaque en choisissant un de ses Talents. Les deux Talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c'est le public qui décidera du vainqueur de chaque Cross Battle et l'enverra directement en demi-finale en direct. Ainsi, rien n'est gagné pour les coachs qui peuvent à tout moment se retrouver sans aucun Talent. C'est encore une fois le public qui décidera du grand gagnant lors de la finale en direct.

Pour préparer au mieux leurs Talents, les coachs vont pouvoir s'aider d'anciens candidats tout aussi cultes en qualité de co-coachs. Mika sera accompagné de Kendji Girac, Patrick Fiori de Camille Lellouche, Jenifer d'Amir, Zazie de Maëlle et Florent Pagny de Slimane.