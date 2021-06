The Voice All Stars : Coachs, Talents et règles, tout ce qu'il faut savoir sur la saison événement

Cette année, The Voice célèbre son dixième anniversaire. La toute première saison du télé-crochet de TF1, diffusée en 2012 mais tournée un an plus tôt, a été marquée par la victoire de Stéphan Rizon. Les saisons suivantes ont permis aux téléspectateurs de découvrir d'autres voix, comme celles de Kendji Girac, Slimane, Amir ou encore Louane. Les autres participants ont mené leur chemin... et certains ont l'occasion de retenter leur chance dans The Voice All Stars !

Pour l'occasion, TF1 et ITV Studios ont vu les choses en grand. Il ne seront pas quatre coachs, mais cinq ! Jenifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori s'installeront chacun dans un fauteuil rouge. À la présentation, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver le célèbre Nikos Aliagas. Une équipe gagnante pour cette prochaine édition All Stars, une première mondiale, pleine de surprises.

La mécanique de The Voice reste la même... ou presque. Ils sont cinquante ex-candidats à passer les auditions à l'aveugle. Puis, direction les cross-battles, nouvelle étape vue lors de la dernière saison gagnée par Marghe, pour les Talents qualifiés, sans passer par la case battles. Enfin, c'est le public qui aura l'honneur de désigner le grand gagnant lors d'une finale en direct ! Le titre de gagnant des gagnants est très gratifiant, et les candidats s'en contentent largement. En effet, pas de somme d'argent ni de contrat en maison de disques cette fois.

Le niveau est élevé pour cette édition de The Voice All Stars. Le télé-crochet de TF1 compte des centaines de participants depuis ses débuts. Et ils ne sont que cinquante à avoir été rappelés par la production. Tous, sans exception, ont répondu présents, se félicite ITV Studios. Sur les premières images de l'émission, diffusées lors de la conférence de presse, certains sont apparus. La divine Anne Sila, Flo Maley, tout premier candidat de The Voice, ou encore l'atypique Frédéric Longbois sont prêts à faire le show. Et, surprise ! Des Talents de The Voice Kids, qui ont bien grandi depuis, seront également de la partie !

Rendez-vous à la rentrée afin de suivre cette incroyable saison de The Voice All Stars, sur TF1 toujours.